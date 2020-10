Trump incastra Biden: «Non sono contagioso e non perderò tempo con un dibattito virtuale»

«Non perderò il mio tempo con un dibattito virtuale». Così Donald Trump, intervistato da Fox Business, dopo che la commissione per i dibattiti presidenziali ha deciso che entrambi i candidati, Trump e Joe Biden, nel prossimo confronto prenderanno la parola da remoto. L’annuncio della commissione è arrivato dopo che il presidente Usa ha contratto il Covid. Il presidente Trump ha anche postato su Twitter un lungo messaggio agli americani.

Trump: «Non sono contagioso»

«Non penso di essere assolutamente contagioso», ha detto Trump nell’intervista Fox Business. «Vorrei fare un comizio stasera, ne volevo fare uno ieri sera», ha continuato il presidente che, secondo le linee guida dei Cdc, dovrebbe rimanere in isolamento. Il presidente ha affermato di aver interrotto “quasi” tutte le cure iniziate dopo essere risultato positivo al Covid, salvo continuare a prendere gli steroidi, ma “non è uno steroide pesante”.

«Non andrò a un dibattito virtuale – ha rincarato – non perderò il mio tempo con un dibattito virtuale che non c’entra niente con quello che è il dibattito. Tu stai seduto dietro a un computer e dibatti? Ridicolo». «E poi ti tolgono la parola ogni volta che vogliono», ha detto ancora Trump.

«Ho sentito poco fa che la commissione ha cambiato lo stile del dibattito, questo non è accettabile per noi», ha scandito il presidente. Sostenendo che la commissione non si sarebbe consultata con le parti, come invece è solita fare, prima di annunciare il nuovo format virtuale.

L’attacco contro la candidata democratica alla vicepresidenza

Durante l’intervista a Fox Business Trump si è poi scagliato contro la candidata alla vice presidenza democratica. Kamala Harris è “una comunista” che «vuole aprire i confini per permettere a killer, assassini e violentatori di entrare nel Paese», ha affermato il presidente americano che ha per due volte definito “mostro” la candidata alla vice presidenza.

Poi, a proposito dei sondaggi che lo danno indietro rispetto a Joe Biden, ha risposto: «Non credo ai sondaggi», «non capisco, non ci credo», ha ripetuto Trump accusando i media di essere “disonesti” e i sondaggi “truccati”.

Biden pronto a partecipare al dibattito virtuale

Dopo il rifiuto di Trump di prendere parte a un dibattito in formato virtuale con Biden, la campagna del candidato democratico ha invece fatto sapere che Biden è pronto a partecipare. Biden «desidera parlare direttamente con il popolo americano e paragonare il suo piano per unire il Paese e ripartire in maniera ancora migliore con la mancata leadership di Donald Trump sul coronavirus che ha gettato la forte economia che ha ereditato nella peggiore recessione dai tempi della Grande Depressione».