Studente senza mascherina in classe: il professore lo prende a schiaffi. Il video diventa virale

Un alunno si rifiuta di mettere la mascherina e il professore lo schiaffeggia. È accaduto in una scuola superiore di Teggiano, in Campania.

Il docente ha prima schiaffeggiato e poi strattonato il ragazzo perché non voleva indossare la mascherina all’interno dell’aula. A riprendere la scena sarebbero stati altri due studenti che hanno poi postato il video sui social e sul gruppo whatsapp dei ragazzi. Il video in poco tempo ha fatto il giro del web. Su quanto avvenuto stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Il professore e lo schiaffo all'alunno

Secondo quanto ricostruito, la vicenda è accaduta in un liceo artistico di Teggiano, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Nel filmato di sentono chiaramente le parole pronunciate dal professore e rivolte al giovane 15enne seduto al proprio banco, prima del sonoro schiaffo: «Sbagli tu e sbaglio pure io». Il ragazzo avrebbe protestato perché non voleva indossare la mascherina sul volto. A quel punto il professore gli ha dato uno schiaffo sul capo.

Il battibecco sulla mascherina

Dalle testimonianze degli studenti, il fatto sarebbe stato provocato da una discussione tra il professore e l’alunno. Il ragazzo inizialmente si era rifiutato di indossare la mascherina. L’alunno, originario di Sala Consilina, in provincia di Salerno, avrebbe sostenuto la non obbligatorietà della protezione se si rispetta la distanza di almeno un metro da un proprio compagno. Un’affermazione che avrebbe innervosito il professore. Il docente alla fine, nonostante l’alunno avesse alla fine indossato la mascherin, ha comunque fatto partire lo schiaffo, colpendo in testa il 15enne. Il ragazzo forse anche rimasto sorpreso dal gesto, non ha avuto alcuna reazione. Subito dopo lo studente è stato anche strattonato dal suo insegnante che continuava a urlargli se aveva capito. Mentre i suoi compagni di classe chiedevano al professore di fermarsi. (Guarda il video)