Siamo al lockdown mascherato. Ecco il pdf del nuovo Dcpm di Conte

Il Dcpm tanto atteso è arrivato. Chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti. Stop totale la domenica. Alt per le palestre. Siamo ben oltre il coprifuoco. “A decorrere dal 26 ottobre 2020 – si legge nel testo – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni le predette attività sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”.

Questo il testo completo delle nuove disposizioni decise dal governo dopo l’ultimo bollettino. In pratica un lockdown mascherato. Ecco quello che si può e non si può fare:

dpcm 24 ottobre 2020_ore 14.40 salute rivisto