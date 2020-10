Rissa di rom a colpi di catene, bastoni e spranghe. Paura in pieno giorno a Roma (video)

Urla e paura per una rissa in strada, in pieno giorno, a Roma. Un video, diventato ben presto virale e rilanciato dal profilo Twitter Radio Savana, vede un diverbio e poi un gruppo di rom scendere al volo dall’auto e battersi a colpi di bastoni, catene e spranghe contro un altro gruppo.

Rom, regolamento di conti e la fuga

Un regolamento di conti in piena regola, tra passanti ignari e terrorizzati dalla violenza cieca che si scatena davanti a loro che urlano per la paura. La rissa da Far West finisce con una fuga precipitosa. Scrive Radio Savana: «Arricchimento culturale a Roma: risorse rom (come da audio) assaltano con bastoni e catene un gruppo di italiani, le prendono e poi scappano via. In Italia per colpa della peggior sinistra della storia regna il caos».

Rissa coi rom in via di Casetta Mattei

Come ricostruisce il Messaggero la maxi rissa è avvenuta in via della Casetta Mattei. Un diverbio stradale ha fatto scattare il putiferio e una decina persone si sono affrontate in strada a colpi di bastoni. Tutto ciò nel traffico bloccato, con diversi passanti che hanno telefonato al 112.

La reazione del web

Tantissimi i commenti. Scrive un utente: «Ormai il paese è un far west. Tranne che per la gente onesta, ridotta al silenzio». E un altro osserva: «Regolissime, ordine… non solo sulla carta, ma la materializzazione di queste leggi. Subitissimo, se non, temo per una brutta sorpresa, speriamo che la situazione non è completamente “out of control”. L’anarchia non è libertà».