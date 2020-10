Pitbull azzanna una bambina: intervengono 10 persone per staccarlo dalla gamba (video)

Hanno fatto il giro del mondo le drammatiche immagini di un cane pitbull che azzanna una bimba di 7 anni e viene staccato a fatica, dopo l’intervento di almeno dieci persone.

È accaduto, in Argentina, nella città di San Miguel. Sabato pomeriggio, una bambina di 7 anni è stata aggredita ferocemente da un pitbull mentre si accompagnava la madre a fare la spesa. L’episodio scioccante è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza di un negozio. Mostra come l’animale si avvicina alla minore per annusarla e da un momento all’altro inizia ad aggredirla.

Il video mostra come il cane abbia azzannao la piccola alla gamba sinistra e l’abbia tenuta per quasi due minuti. In quel lasso di tempo, diversi soccorritori sono intervenuti e alla fine sono riusciti a staccare l’animale. Immediatamente, la vittima è stata ricoverata all’Ospedale Larcade di San Miguel , dove ha dovuto subire due operazioni a causa della perdita di massa muscolare subita dall’aggressione. Il cane ha rotto ossa e tendini , provocando una frattura esposta e uno strappo al bacino, ma la bimba non è in pericolo di vita.

Come riporta il Clarin, il cane, è stato trasferito nel centro veterinario di San Miguel, dove rimarrà sotto osservazione per 10 giorni per determinare se ha la rabbia o un altro tipo di malattia.

Secondo alcuni testimoni, l’animale appartiene a un vicino della zona che lo ha abbandonato dopo che il pitbull aveva tentato di mordere uno dei suoi figli. “Non lo conosciamo, sappiamo solo che vive a due isolati di distanza”, ha detto ai media una zia della ragazza.

Il precedente di due settimane fa: un pitbull ha ucciso una bimba di 9 anni

Dal Comune di San Miguel hanno riferito che il proprietario dell’animale è già stato arrestato ed è accusato di lesioni colpose. Poco più di due settimane fa, nella provincia di San Juan, una bambina di nove anni è stata uccisa da un pitbul.

In quel caso, il cane morse la bimba al collo e la trascinò in una casa vicina, provocandole gravi ferite. Pochi minuti dopo, la piccola è morta mentre veniva portata in un centro sanitario, dove hanno cercato di rianimarla senza successo.