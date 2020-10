Parenzo straccia la dem Puglisi in diretta tv: «Col gerundio non si mangia». E lei replica stizzita

David Parenzo attacca il Pd. Il conduttore all‘Aria che Tira, per il momento sostituisce Myrta Merlino in collegamento da casa da quando un suo autore è risultato positivo al coronavirus. Ospite della puntata è la dem Francesca Puglisi. Parenzo fa notare alla parlamentare che il governo deve passare dalle parole ai fatti. La democratica infatti ha snocciolato un lungo elenco di tutto quello che il governo sta facendo per uscire dall’emergenza, sia sanitaria che economica. «Il governo va avanti finché ha la fiducia del Parlamento, sta lavorando». Parole che però Parenzo non condivide. «Lo stiamo facendo… col gerundio non si mangia». Poi il conduttore, visto il nervosismo del sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha corretto il tiro. «Glielo dico perché da sempre i verbi di maggioranza e opposizione sono “faremo” e “stiamo facendo”». Immediata la replica stizzita della piddina: «No, l’abbiamo fatto».

Parenzo a Giorlandino: «Grazie per i messaggi chiari»

In collegamento c’è anche Claudio Giorlandino. Quest’ultimo ha detto: «Stamattina alle 7.30 sono andato a vedere la metropolitana e c’era un cattivo odore, dove c’è significa che c’è anche il virus». Parenzo è rimasto spiazzato da questa affermazione: «Ah, quindi la metro non era stata sanificata?». Giorlandino ha poi aggiunto che sarebbe necessario indossare sempre una mascherina FFP3 sui mezzi pubblici: «Metterei fuori dai trasporti un carabiniere, se hai l’FFP3 entri altrimenti no. E poi all’aperto per quanto mi riguarda si può anche non portare nulla, spero di non essere accusato per questo». «Non lo farà nessuno – lo ha tranquillizzato Parenzo – grazie per i pochi messaggi ma chiari». A quel punto si è sentita chiaramente una frase della sottosegretaria Puglisi, che evidentemente aveva il microfono aperto. «È chiaro un tubo», ha dichiarato senza nascondere la contrarietà per quanto affermato dal conduttore di La7.