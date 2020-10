Panico in Rai: Paola Perego è positiva al Covid. I dipendenti temono il contagio di massa

Agitazione in Rai dopo l’annuncio di Paola Perego che ha fatto sapere ieri intorno alle 20, attraverso un post su Instagram, di essere risultata positiva al Covid. La conduttrice ha precisato di essere a casa asintomatica sotto il controllo medico, ma per alcuni il conteggio delle ore non torna e c’è preoccupazione..

In Rai scatta l’allarme dopo l’annuncio di Paola Perego

“Nel gruppo Facebook IndigneRai popolato da dipendenti dell’Azienda – scrive il sito www.vigilanzatv.it – un utente si domanda: ‘Qualcuno può dirmi quando la Perego ha annunciato di essere positiva al covid19, perché ieri pomeriggio alle 17,30 si aggirava negli studi della Dear parlando senza distanze di sicurezza con più persone’. Pare che alla Dear, da ieri quando la Perego ha annunciato la sua positività al Covid-19, si stiano vivendo momenti di panico, perché alcuni l’avrebbero vista addirittura anche senza mascherina e lo scrivono sempre sul gruppo facebook Indignerai”.

La difesa della conduttrice

Secondo fonti dell’entourage della Perego, la conduttrice, ieri, in Rai, si sarebbe mossa con le mascherine che garantiscono il massimo della sicurezza. “La conduttrice ieri mattina ha fatto tampone non perché fosse entrata in contatto con un positivo, ma perché si testa regolarmente e responso è arrivato nel tardo pomeriggio”, è la spiegazione.

Paola Perego, spiega lo staff, ieri mattina ha fatto il tampone non perché fosse entrata in contatto con un positivo, ma perché lei si testa regolarmente, di routine, per suo senso di responsabilità e, per di più, oggi avrebbe dovuto registrare la puntata del suo programma ‘Filo Rosso’, in onda su Rai2 il sabato alle 14, fondato sui sentimenti e gli affetti familiari e quindi fatto anche di nonni e nipoti. Programma che avrebbe dovuto prendere il via il 7 novembre. L’esito del tampone è arrivato nel tardo pomeriggio.