Nunzia De Girolamo positiva al Covid. Il marito e ministro, Francesco Boccia, in isolamento

“Dolori lancinanti”, causati da un “virus subdolo”. Nunzia De Girolamo ha annunciato via Instagram di essere positiva al covid, spiegando di non aver avuto comportamenti a rischio e invitando tutti usare i dispositivi di protezione e il massimo della cautela possibile. La positività dell’ex parlamentare azzurra ha ricadute immediate anche sul governo: il marito Francesco Boccia, ministro Pd agli Affari Regionali, infatti, benché negativo al primo tampone, deve rimanere in isolamento.

Il ministro Francesco Boccia in isolamento

“Dopo aver appreso della positività al Covid-19 della moglie, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, negativo ad un primo tampone, ha deciso per precauzione di mettersi in auto isolamento. Le attività ministeriali proseguono comunque a tempo pieno, in modalità digitale“, ha fatto sapere con una nota l’ufficio stampa del ministro.

Nunzia De Girolamo: “Sono positiva al Covid”

Nunzia De Girolamo ha annunciato di essere positiva al coronavirus con un video in cui dice che “questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid_19”. “Dopo una cena a Benevento con una persona poi risultata positiva da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo)”, ha raccontato, precisando poi che la cena si è svolta “non in un ristorante o in luoghi affollati, ma a casa dei miei genitori”. All’inizio “non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi, domenica – ha proseguito l’ex parlamentare – sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo”.

“Non ho avuto comportamenti a rischio”

“Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in vita mia, anche quando la mia vita frenetica mi portava a dormire solo poche ore a notte”, ha spiegato ancora De Girolamo. “Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali”, è stato quindi l’appello conclusivo dell’opinionista.