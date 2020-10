Nicola Di Bari è fuori pericolo. Era in fin di vita al San Raffaele dopo un intervento al cuore

E’ fuori pericolo. Migliorano le condizioni di salute di Nicola Di Bari, ricoverato all‘ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore che ha fatto temere per la sua vita. Il manager dell’artista Franco Mariello ha spiegato che “adesso la situazione è stazionaria. Può succedere di tutto ma sembra che si stia ristabilendo. Grazie a Dio la cosa pare che sia rientrata. Ora sta facendo ulteriori visite e accertamenti“.

Migliorano le condizioni di Nicola Di Bari

“All’inizio – continua il manager – è andato tutto bene, poi ci sono state delle complicazioni e Nicola Di Bari ha temuto per la sua vita. Per questo mi ha chiesto di dare notizia sulle sue condizioni”. La salute del cantautore pugliese, che si trova in terapia intensiva, si erano aggravata nelle ultime ore a seguito di un’operazione alle coronarie.

Nicola Di Bari, al secolo Michele Scommegna, vincitore per due volte del Festival di Sanremo e autore di brani entrati nella storia della musica italiana come Chitarra suona più piano o La prima cosa bella, ha compiuto 80 anni il 29 settembre scorso. L’autore del celebre brano il cuore è uno zingaro aveva recitato una parte in Tolo tolo di Checco Zalone.