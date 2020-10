Meloni: «I centri sociali hanno aggredito i militanti di FdI a Bologna. Il loro odio non ci fermerà» (video)

Aggressione a Bologna a un banchetto di Fratelli d’Italia. Tutto filmato in diretta dai militanti del partito di Giorgia Meloni che denuncia il caso sui social. “A Bologna – scrive la Meloni – l’ennesima aggressione da parte dei centri sociali a un banchetto di Fratelli d’Italia. Ecco come i soliti figli di papà amici della sinistra tentano di fermare una semplice raccolta firme contro le politiche scellerate di questo Governo. Il loro odio e la loro violenza non ci fermeranno”.

Meloni denuncia l’aggressione ai militanti di FdI

Il banchetto si trovava in zona Bolognina. Nel filmato un giovane militante racconta che anche sabato scorso c’era stata un’aggressione da parte di esponenti dei centri sociali. “Dobbiamo fare il banchetto con la Digos attaccata, è una vergogna. Vengono qui a insultare, anche se ci sono delle signore. Passano e insultano”, denuncia il giovane. Poi tra i due ragazzi che parlano e gli aggressori c’è un dialogo concitato: “Dacci il filmato”, intima una voce. “Io sto in un luogo pubblico e non ti sto riprendendo”. Quindi l’aggressione. E il filmato si interrompe.