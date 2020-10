Mara Maionchi ricoverata in ospedale a Milano: ha il Covid. Per Myrta Merlino tampone negativo

Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid in un ospedale di Milano. Lo scrive Selvaggia Lucarelli su Tpi, specificando che le condizioni della discografica, giudice di numerosi talent tv, non dovrebbero destare preoccupazioni.

Non solo Mara Maionchi

La popolare discografica ha 79 anni. Secondo il sito, sarebbe critica la situazione attorno al set di «Italia’s got Talent» che si sarebbe trasformato in un focolaio. Oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini, altra giudice, si sarebbero ammalate diverse altre persone tra altri talent, tecnici e produzione.

La sospensione per “L’Aria che Tira”

Un’altra trasmissione è stata colpita. L’Aria che Tira ha avuto una sospensione cautelare, disposta dalla direzione di La7, per permettere tutti i tracciamenti e i controlli del caso. C’è stato un caso di positività al Covid scoperto tra i familiari di uno dei componenti della squadra del programma. È questo – a quanto apprende l’Adnkronos – il motivo per cui il programma di Myrta Merlino, non è andato in onda.

Myrta Merlino: «Tampone negativo»

La giornalista rassicura. «Ciao ragazzi», dice in un video su Instagram. «Eccomi qua, sto bene. Grazie dei mille messaggi e della preoccupazione, ma va tutto bene: ho fatto il tampone e sono negativa». «Non eravamo in diretta perché abbiamo avuto un problema sanitario in redazione. Quindi abbiamo dovuto sanificare, tracciare, controllare. Insomma seguire il protocollo, per essere tranquilli perché è molto importante per noi la sicurezza nostra e di chi lavora con noi. Ma adesso siamo al lavoro per essere con voi in diretta lunedì mattina. L’aria che tira va avanti, e soprattutto io non vi mollo».