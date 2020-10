L’ex ministro Tria vuota il sacco su Conte: «Non ha mai avuto una linea». Nello studio cala il gelo (video)

Imbarazzante ma vera l’ammissione dell’ex ministro gialloverde a Stasera Italia su Rete 4. “Una linea politica Conte non c’è mai stata“. Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia nel governo di Lega e M5s, fa fare un balzo sulla sedia a Barbara Palombelli. Ospite di Stasera Italia, Tria vuota i sacco dei ricordi. Trascorse un anno gomito a gomito con Giuseppe Conte. Non è la prima volta che Tria ammette quello che fu l’atteggiamento del premer di allora. Che non è cambiato. “Quando ho governato – spiega a proposito del -, lui non esprimeva un’opinione su quello che bisognava fare, era un po’ una mediazione. Non l’ho mai visto prendere una posizione”. Di fatto, un premier fantoccio preso in mezzo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Si parlava, naturalmente, della notizia del giorno: il processo a Salvini a Catania e della corresponsabilità di tutto il governo di quella che era una linea dell’esecutivo e non un ghiribizzo personale di Salvini. Tria, che in altre precedenti ospitate ha sempre lealmente ammesso che vi era una condivisione delle scelte, ora dice anche di più. Giuseppi, uno nessuno centomila. Barbara Palombelli impallidisce di fronte a un’ammissione così forte. Nessuno aveva mai “osato” dire chiaro e tondo che Conte non avesse una sua linea politica autonoma. “Non sto dicendo nulla di male – prosegue il “tecnico” Tria -, ma non c’era una linea politica Conte, mi pare evidente”.

“Ma anche adesso non ha una sua linea?”, chiede la conduttrice. “Adesso non lo so… C’è un dibattito interno al governo…”, risponde Tria. Fari puntati ora su Mes e Recovery Fund. “Bisognerà vedere se c’è una linea Conte, sul Recovery Fund: dicono sempre che bisogna farlo per bene, ma mi pare ovvio, nessuno vorrebbe farlo per male”. Insomma, la linea Conte, ieri come oggi; o forse peggio oggi di ieri.