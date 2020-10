Laura Boldrini va in piazza e fa fiasco. Gli sfottò: «Per lei una marea umana (6 forse 7 persone)»

Ricompare Laura Boldrini. L’ex presidente della Camera, passata da Sel a Leu e infine confluita nel Pd, sembrava essere sparita. Ma la pasionaria ha trovato nuova linfa su una vicenda internazionale. È scesa in piazza a Roma per fare sentire la sua voce e protestare contro la Bielorussia. Ha chiesto ufficialmente al premier Giuseppe Conte di disconoscere “il dittatore Lukashenko“. Ce n’è abbastanza per finire sbeffeggiata in rete. E infatti su Twitter, Radio Savana la prende di punta e scrive: «Marea umana (sei, forse sette) con a capo la Boldrini manifesta contro la Bielorussia. Ci sono 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 35 giorni e lei protesta contro Lukashenko».

L’ironia del web

Tantissimi i commenti . C’è chi scrive: «È in cerca di visibilità. Meglio ignorarla». E chi osserva critico: «Per i pescatori detenuti in Libia nulla??? Ah già scordavo sono italiani quindi non meritevoli di essere aiutati. Vergogna». E un altro aggiunge: Questa @lauraboldrini è una miracolata… naturalmente anti italiana come tutti i sinistri». E un altro ancora ricorda: «Protesta contro Lukashenko solo perché pochi giorni fa non l’ha fatta entrare nel suo paese…».

Minski nega l’imbarco alla Boldrini

Nei giorni scorsi Minski aveva negato l’imbarco sul volo in partenza da Roma alla parlamentare dem. Stessa sorte anche per Emanuele Fiano e Lia Quartapelle. Dovevano partire da Fiumicino ma erano stati bloccati. Avrebbero voluto raggiungere la capitale bielorussa per partecipare, domenica 4 ottobre, alla marcia di protesta dei cittadini dopo le elezioni presidenziali i cui risultati ufficiali hanno riconfermato, con l’80% dei voti, per il sesto mandato l’uscente Aleksandr Lukashenko. Erano invece partiti regolarmente Andrea Orlando (ex ministro della Giustizia) e Barbara Pollastrini, anche loro deputati del Pd.