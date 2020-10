La Ghisleri sbugiarda Conte. “Non può raccontare balle e dire che va tutto bene: è un tradimento” (video)

Bastonato su tutta la linea. Per Giuseppe Conte, “va tutto bene”. Questo in estrema sintesi il pensiero espresso dal premier in conferenza stampa. Salvo poi, a stretto giro di posta, scoprire che si procede verso la proroga dello stato d’emergenza. Anche questa una decisione presa in solitudine, senza confronto parlamentare. E allora ci si chiede: va davvero tutto bene? E’ la domanda che a L’aria che tira su La7 Myrta Merlino ha rivolto preoccupata alla sondaggista Alessandra Ghisleri. Lei ha il polso della situazione del paese, dietro le cifre ci sono le vite e gli umori delle persone. Affidabile e garbata, ma puntuale e pungente quanto basta.

Ghisleri contro Conte: cosa non può fare

La Ghisleri ha fatto una disanima molte chiara e ha affilato le unghie contro il fare ondivago del premier: “Conte non può andare in conferenza stampa e dire che va tutto bene”. Anzitutto perché è una bugia. La sondaggista di Euromedia Research punta il dito: “Già dopo il lockdown non si sono risolte questioni che hanno acuito lo scontro sociale. Il problema sta nelle disuguaglianze che crescono e che dividono il Paese”. “Si stanno acuendo le diseguaglianze tra chi ha un lavoro e chi no”, scandisce. “Tra chi può stare in smart working e chi no. Tra chi ha la possibilità di avere una scuola che funzioni e chi no; c’è chi ha gli strumenti per fare la didattica a distanza e chi no. Le attese aumentano e quindi le tensioni sociali anche”, argomenta la Ghisleri. Aggiungiamo pure i moltissimi che non hanno avuto la cassa integrazione e neppure il bonus dei mesi scorsi per avere il quadro disastroso creato dall'”annuncite” di Conte. Per non parlare del caso Tridico.

Pertanto la Ghisleri è severa: “Non si può dire in conferenza stampa che va tutto bene perché si creano delle attese e poi si pensa di essere esclusi”, afferma la sondaggista elencando una sfilza di problematiche lasciate insolute da questo governo. A proposito di attese, la Ghisleri mette in guardia Conte quando parla con troppa leggerezza dei soldi del Recovery Fund. “Le persone sentono parlare di questa messe ingente di denari e si illude che in qualche modo le cose si possano riverberare nelle loro vite. Ed è qui il grande tradimento”, conclude severa.