Il virus galoppa: positivi oltre quota 15mila. Conte: siamo pronti, non come a marzo

Oggi si registra un nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 15.199 casi nelle ultime 24 ore e 127 morti. In forte aumento rispetto a 24 ore fa, quando erano stati 89 i decessi e 10.874 i nuovi casi. Si registra un nuovo record di tamponi: 177.848.

Raddoppiano i positivi in Lombardia che registra 4.125 nuovi. Sono 1.799 i nuovi casi in Piemonte, 1.760 in Campania.

Conte illustra le misure anti-Covid in Senato

Giuseppe Conte ha illustrato al Senato le nuove misure anti-Covid. Nelle settimane e nei mesi a venire – ha detto – “dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio, siamo dentro la pandemia, il nemico non è sconfitto ma circola ancora tra noi. Bisogna mantenere l’attenzione altissima, stavolta però forti dell’esperienza maturata nella scorsa primavera, dunque vigili e prudenti”.

Evitare chiusure generalizzate

Il premier ha aggiunto che “vanno evitate chiusure generalizzate su tutto il territorio nazionale. L’Italia è oggi in una situazione diversa rispetto a quella del mese di marzo. Oggi siamo più pronti, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti. Permettetemi qui solo di ringraziare gli operatori sanitari che sono in prima fila in questa battaglia e gli uomini e le donne della Protezione civile”.

La scuola continua in presenza

Ha quindi detto che l’attività scolastica continuerà in presenza e che nella manovra sono previsti 4 miliardi per il ristoro dei settori più colpiti: turismo, spettacolo, cultura e ristorazione. Ha però sottolineato che dopo le restrizioni in Lombardia e Campania non sono escluse altre misure di questo tipo: “In questi ultimi giorni e in queste ultime ore ci sono alcune regioni che hanno promosso la procedura per venire a misure più restrittive. Si è concluso l’iter della Lombardia ed è in corso quello della Campania e non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti”.