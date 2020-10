Il Premio Caravella al giornalista Sandro Forte per il suo libro “Ordine Nuovo parla”

Il giornalista Sandro Forte vince il Premio Caravella Tricolore 2020 con il suo libro “Ordine Nuovo Parla” di Mursia Edizioni. Il premio, come ogni anno, è destinato a coloro i quali si siano distinti per la qualità del loro apporto alla società e per la saldezza nei principi che da sempre informano questa manifestazione. La consegna del premio non si è celebrata per via del nuovo Dpcm che vieta cerimonie e congressi.

Forte: orgoglioso del riconoscimento

“Sono naturalmente orgoglioso di questo riconoscimento. Credo sia stato un importante contributo alla verità su quello che realmente è stato Ordine Nuovo, ovvero il maggior laboratorio politico della destra radicale dal Dopoguerra” spiega Sandro Forte.

Nel libro un capitolo su Piazza Fontana

“Al di là – continua – delle ricostruzioni distorte che hanno attribuito al movimento di essere l’artefice della strage di Piazza Fontana. Cosa assolutamente falsa, visto che nessuno degli imputati di quella strage è mai appartenuto ad Ordine Nuovo. Nel libro, a tal proposito, c’è un capitolo dedicato alla Strage di Piazza Fontana, che si base su dichiarazioni dell’allora ministro degli Interni Taviani che nessuno ha mai approfondito e voluto prendere in considerazione”.