Gioventù Nazionale oscurata da Facebook. Continua la censura delle pagine della destra italiana

Continua la censura Facebook delle pagine della destra giovanile italiana. Il regime del pensiero unico colpisce ancora, e a farne le spese è Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Dopo Gioventù Nazionale Roma, nascoste anche le pagine di Gn Veneto

Dopo aver chiuso la pagina di Gioventù Nazionale Roma, pochi giorni prima delle elezioni regionali e del referendum, rea di aver pubblicato una grafica in ricordo di Alessandro Romani, militare decorato caduto in Afghanistan, questa mattina la mannaia oscurantista si è abbattuta su molte pagine di Gioventù Nazionale in Veneto.

Gioventù Nazionale Rovigo, Padova, Verona, Venezia e Vicenza vengono quindi oscurate per aver violato gli “standard della comunità”.

Facebook allineato al pensiero unico

Standard che ancora una volta quindi, si elevano sopra qualsiasi legge nazionale e permettono al social di Mr. Zuckerberg di mettere un bavaglio ad un’organizzazione che conta decine di migliaia di iscritti in tutta Italia e fa riferimento ad un partito presente in Parlamento e che i sondaggi considerano la terza forza politica italiana.

Bavaglio al pensiero libero

Un bavaglio al pensiero libero. Un bavaglio a contenuti che non hanno spazio nel mainstream e nelle tv e che a quanto pare non avranno più spazio nel web.