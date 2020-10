Gf Vip, Balotelli sempre peggio: volgarità a sfondo sessuale su Dayane. Costretto a scusarsi in diretta

A un passo dai quattro milioni di telespettatori. Il Gf Vip vola negli ascolti e con il 19.2% supera in termini di share Tale e Quale Show. Tra la storia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, le lacrime di Maria Teresa Ruta e le performance di Tommaso Zorzi, il reality cresce sempre di più. Ma il personaggio della serata, accolto come una specie di star mondiale, è stato Mario Balotelli. Una sorta di santificazione, per il calciatore, che ha avuto inizio con le parole del fratello Enock, che l’ha descritto come un modello da seguire. «Mario è il mio esempio», ha detto. «Senza di lui è come camminare con una gamba. È tutto. Mi ha insegnato anche a vivere».

Gf Vip, la battutaccia di Balotelli

Ma, alla prova dei fatti, si è rivelato il contrario. E non solo per il linguaggio pieno di parolacce. Tanto per non cambiare, Balotelli l’ha fatta grossa. In diretta tv, sotto le telecamere del Gf Vip, ha indirizzato una battutaccia a sfondo sessuale nei confronti di Dayane Mello, sua ex. La concorrente ha avuto un legame con il bomber e non ha mai nascosto di provare ancora un grande affetto nei suoi confronti. Ma lui è stato volgare. «Mi vuole lì dentro poi però dice basta basta fai male». Dayane, visibilmente imbarazzata, è rimasta di ghiaccio: «No comment».

Sui social valanga di commenti

La battutaccia non è passata inosservata. Sui social i vari follower l’hanno rilanciata e hanno fatto una serie di commenti. La maggior parte contro Balotelli. «Ma perché lo invitano al Gf Vip? Non sanno cosa fa?». «Offensivo e volgare». «Una pessima figura, altro che esempio». E Alfonso Signorini ha dovuto metterci una pezza, chiedendo al bomber di chiedere scusa. «Non posso ripeterti la battutaccia, ma fidati di me, hai sbagliato». Balotelli, anche in quel caso, non si è minimamente preoccupato. Anzi, non ha nemmeno capito a quale battutaccia il conduttore si riferisse.