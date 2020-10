Francia, attacco con fucile vicino a una chiesa ortodossa di Lione: ferito gravemente il prete (video)

Un prete ortodosso, Nicolas K di 52 anni e di nazionalità greca, è stato vittima di un attacco a Lione mentre chiudeva la chiesa. Il religioso sarebbe stato raggiunto da due colpi di fucile a canne mozze all’addome. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16, a rue Saint-Lazare nel settimo arrondissement. L’aggressore è fuggito, il prete è in gravi condizioni.

Il governo convoca il gabinetto di crisi

Il premier francese Jean Castex, che si trovava in Normandia, ha immediatamente convocato una nuova riunione di crisi a Parigi. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe agito da solo. La polizia ha fatto sapere che ha sparato due volte e che la prognosi della vittima è riservata.

Il prete ferito in prognosi riservata

La zona intorno alla chiesa dell’Annunciazione è stata chiusa e militarizzata, ma allo stato attuale nessun dettaglio è stato aggiunto sull’aggressione, né sono state avanzate ipotesi sulla sua natura. Secondo quanto riferito da Le Figaro, il prete avrebbe avuto di recente un diverbio con un laico che lo aveva aggredito. Dunque, non è certo che si tratti di terrorismo, ma è evidente che in una Francia ormai chiaramente sotto attacco del radicalismo islamico il primo pensiero non può che andare in quella direzione.

Il luogo dell’attacco alla chiesa ortodossa di Lione