Fico si fa beccare senza la mascherina dopo aver rimproverato Sgarbi alla Camera

Tutto secondo le regole, eravamo distanziati, ha fatto sapere il presidente della Camera Roberto Fico, ritratto senza mascherina a una tavolata su un famoso lido di Posillipo, qualche giorno fa, in occasione del compleanno della fidanzata, Yvonne De Rosa, fotografa napoletana.

Peccato che le distanze non fossero esattamente quelle che andrebbero rispettate e che anche in strada, all’aperto, la mascherina sia obbligatoria, come si vede dalla foto pubblicata sul sito di Repubblica. In più fa sorridere che nei giorni scorsi, e a più riprese, il grillino si sia scagliato contro Vittorio Sgarbi per la sua ritrosia a indossare la mascherina in aula, nella Camera dei Deputati. Un duello verbale che aveva fatto molto discutere (video). Ma una cosa è certa: la distanza tra il parlamentare Sgarbi e i suoi colleghi non è certo inferiore a quella tra il presidente della Camera con i suoi commensali.

“Mi dovrò far fare un certificato medico, perché ho problemi respiratori e dunque sarei esentato dall’indossarla come prevede proprio l’ultimo decreto. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico. Avrò la bocca libera, parlerò senza censura”. Così Vittorio Sgarbi durante il suo intervento alla Camera, dopo essere stato ripreso dal presidente Fico, perché non indossava correttamente la mascherina

Chissà se alla prima occasione Sgarbi non gli sventolerà sotto al naso la foto della tavolata al mare di Posillipo con amici e parenti a distanza ravvicinatissima…