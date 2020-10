Fabrizio Corona fuori controllo: «Nina Moric è una psicopatica da manicomio». Imbarazzo in studio

Un Fabrizio Corona infuriato e fuori controllo, quello ospite in collegamento a Live-Non è la D’Urso di Barbara D’Urso, su Canale 5. L’ex re dei paparazzi ha voluto replicare alle pesanti accuse mosse contro di lui dall’ex moglie Nina Moric. L’ex re dei paparazzi ha parlato della denuncia ricevuta dall’ex moglie, Nina Moric alla quale avrebbe rivolto “ingiurie e minacce” e avrebbe messo in atto “comportamenti lesivi della salute” del figlio della coppia.

Fabrizio Corona smentisce Nina Moric

Corona ha smentito categoricamente ogni cosa. E è andato al contrattacco. «Oggi affronto questo discorso gravissimo in televisione, anche se privato, ma alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa delicata storia. Perché quello che è successo è vergognoso, non solo da parte sua, è gravissimo da parte dell’avvocato, che deve essere radiato dall’albo. E tutti i giornalisti dei quotidiani che hanno pubblicato la notizia di un fatto penalmente rilevante. C’è un limite e i giornalisti devono imparare a capirlo».

«È uno sfogo»

E poi ancora. «È uno sfogo quello che ho avuto, in seguito a una telefonata. Non facciamo i retorici, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio. Certo non vado a casa sua a fracassargli la testa. Non voglio fare trent’anni di galera per lei. Avete sentito la sua voce? Questa nella tua trasmissione ha raccontato di essere stata stuprata dal padre, picchiata dalla madre e dall’ex fidanzato. Se vuoi che ti racconto i fatti ti racconto i fatti. Mi hanno visto tutti in questi nove mesi, io sono una persona perbene». Fabrizio Corona comincia a raccontare il motivo che ha portato la Moric alla denuncia.

La rabbia di Fabrizio Corona

Ma non riesce a trattenersi e la rabbia ha il sopravvento: «Dopo la prima puntata in cui hai detto cose oggettivamente vere, del rapporto che ho con mio figlio, Nina Moric ha rilasciato dieci minuti di insulti per telefono. Così capiamo il livello di pazzia di questa donna. Va ricordato che suo figlio, mio figlio, è stato cresciuto da mia madre dopo che la Moric ha perso l’affidamento mentre io ero nelle patrie galere. Ne ha fatte di tutti i colori. Poi le cose sono cambiate. Era il 18 agosto, e in un piccolo spazio di libertà che ho avuto in questa travagliata vita, io e mio figlio siamo andati in vacanza in Puglia. Carlos aveva espresso il desiderio di vedere sua madre, nonostante il tribunale dei minori di Milano lo avesse vietato. Ci sarà un perché no? Ma io non sono un mostro e ho un cuore grande, anche se tutti pensano che io sia un diavolo. L’abbiamo fatta stare insieme a noi per un mese. Abbiamo fatto pace, abbiamo vissuto come una famiglia normale. Ci siamo rivolti al giudice perché io ho testimoniato per farle avere nuovamente l’affidamento congiunto».

«Non puoi strumentalizzare tutto»

«Se dubitavi di lei perché lo hai fatto?», ha detto la D’Urso. Ecco la risposta. «Perché era guarita in quel momento, e perché è sempre sua madre e Carlos la amerà per sempre. Poi mi hanno arrestato nuovamente, ma questa volta aveva l’affidamento, e lei che fa? Si porta per tre mesi a Zanzibar mio figlio con Favoloso. Sono uscito mi hanno detto che mio figlio è stato ricoverato. Guardatelo ci ho messo otto mesi per farlo stare bene. Otto! Dai domiciliari, chiuso in una casa, solo, perché non ho nessuno» tuona furioso poi Corona: «Una mamma che pubblica l’audio di un bambino che sta male va rinchiusa in manicomio. Non puoi arrivare a strumentalizzare tutto».

Relazione altalenante

Una relazione altalenante quella fra Corona e la Moric. «Verso il 27 settembre Nina fa andare Carlos a casa sua, quando è tornato a casa era completamente sotto shock, in una condizione che neanche vi racconto. Cosa avresti fatto tu da madre? Dimmelo! E lo ha chiamato quando lui delirava, e ha postato quel dialogo sul suo profilo. È una vita che subisco ingiustizie. Una vita, e gli ignoranti che danno la colpa a me. Dovrei fare di peggio. Di peggio». L’ex re dei paparazzi è un fiume in piena. «Carlos a dicembre, ha incontrato Michelangelo, che si definisce un guerriero della luce, che gli ha inculcato delle idee satinaste. Quando a settembre è tornato dalla madre era talmente sconvolto che aveva bisogno di contattarlo nuovamente, e quest’uomo gli ha fatto il lavaggio del cervello. Carlos è tornato a casa, si è sfogato sui social, ha anche mandato un messaggio rancoroso verso la madre, ma io non lo pubblico, perché non sono come questa feccia». Corona non si ferma. Parole pesantissime. Tanto che gli autori del programma Mediaset hanno interrotto il collegamento.