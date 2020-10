Covid in Vaticano, il cardinale Bassetti ricoverato a Perugia. Il supporto dei medici, la preghiera

Il Covid si insinua in Vaticano. Come apprendiamo da una nota diramata dalla Cei da questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti è ricoverato a Perugia. «Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – leggiamo nel comunicato della Cei – è all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito della positività al Covid riscontrata nei giorni scorsi». La notizia corre sul web. Il virus avanza e si insinua anche tra le mura del baluardo della cristianità. Non solo. A quanto si apprende da La Stampa, sarebbe risultato positivo ai test anche l’arcivescovo di Milano: Mario Delpini. Il religioso ieri si è sottoposto alla prova tampone. L’esito ha rilevato il contagio.

Covid in Vaticano, il cardinale Bassetti ricoverato a Perugia

Intanto, le notizie sul nuovo caso di contagio da Covid che ha coinvolto il cardinale Bassetti, ricoverato a Perugia. Informazioni diramate da una nota della Cei, informano sullo stretto indispensabile. E secondo quanto riferito dall‘Adnkronos, apprendiamo che nel nosocomio umbro, dove è appena stato ricoverato il caridnale Bassetti, l’alto prelato riceverà le cure e gli accertamenti del caso. O come scrive la Cei: «Verranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute con probabile utilizzo di accertamenti strumentali». Nel frattempo fedeli e religiosi non faranno mancare il loro supporto e la loro vicinanza con la preghiera.

Il supporto dei medici, il conforto della preghiera

E infatti, come riporta sempre la nota: «Continuiamo a essere vicini al Cardinale Presidente – dichiara monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana –. Lo accompagniamo con la preghiera e l’affetto del Popolo di Dio. Certi che il Signore non farà mancare la sua consolazione e il suo sostegno in questa prova». Una prova ardua. Che non risparmia alte personalità. Incarichi di riguardo. Impegno. Età e profilo dei contagiati...