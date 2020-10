Covid, Bertolaso dà un’altra lezione al governo. Crosetto: «Qualcuno dovrebbe chiedergli scusa»

L’ennesima lezione di Guido Bertolaso al governo. Stavolta sui mezzi pubblici. «Volete risolvere il problema dei bus affollati? Requisite subito i mezzi dismessi». Lo afferma l’ex capo della Protezione Civile in un’intervista a Tpi. «Il problema dei mezzi affollati non si risolve con la didattica in presenza. Ma potenziando il trasporto pubblico. È banale. E non è vero che per farlo servono investimenti di anni. Si può fare subito. Ne sono certo perché io l’ho già fatto, soprattutto in Abruzzo, con un metodo infallibile: requisendo i mezzi dismessi».

Bertolaso: «La si finisca con le dispute surreali»

«Con la caduta dei flussi turistici ci sono migliaia di noleggiatori e di conducenti che sarebbero contenti di questa soluzione. Non aspettano altro che tornare a lavorare. Sarebbe quindi un doppio vantaggio», continua Bertolaso. «Si pensi anche a tutti gli scuolabus dismessi. Non bisogna ordinare nuovi mezzi, ma usare con intelligenza quelli che ci sono già. Usarli per alleviare la pressione sul trasporto pubblico: è l’Abc. Così la finiamo con queste dispute surreali sui coefficienti di riempimento», conclude.

L’ammucchiata rossogialla naviga al buio

È l’ennesima lezione che Bertolaso dà al governo. Un governo che, di fronte a un’emergenza che cresce sempre di più, appare frastornato. L’ammucchiata rossogialla naviga al buio, tentenna, si aggrappa a provvedimenti di facciata. L’ascolto di chi ha agito sul campo potrebbe evitarle di esporsi a ennesimi scivoloni. Ma lui, Bertolaso, è nel mirino soprattutto dei Cinquestelle che vedono in lui una risposta al loro dilettantismo.

Crosetto: «Chiedete scusa a Bertolaso»

Basti pensare a quello che hanno detto sull’ospedale Fiera di Milano, costruito in un batter d’occhio dall’ex capo della Protezione civile. A partire da Marco Travaglio. Ora quei posti letto, visto quanto sta accadendo in Italia, potrebbero essere fondamentali. Già ci si sta organizzando per riaprirlo. Guido Crosetto mette spalle al muro i “denigratori: «Tweet di scuse di tutti quelli che avevano attaccato l’ospedale realizzato da Bertolaso, per la sua inutilità, ne abbiamo?», dice. Un affondo duro. Che fotografa l’ipocrisia della sinistra e dei pentastellati.