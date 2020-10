Conte oltre il ridicolo: telefona a Fedez e gli chiede aiuto. Zingaretti in un brodo di giuggiole

«Fedez, pensaci tu». Le tenta tutte, Giuseppe Conte, uno spot dietro l’altro. Ormai è una propaganda vivente. Approfitta dell’emergenza per apparire in pianta stabile in tv, con conferenze stampa a getto continuo. Vuol dare l’idea del pater familias che protegge tutti. Tenta di fare il rassicurante, alla non preoccupatevi, ci sono io. Assistiamo a un nuovo film. siamo passati da Totò cerca casa a Conte cerca consenso. E per “conquistare” i giovanissimi (che poco lo digeriscono) si aggrappa al rap. E – come se fosse un adolescente – trova rifugio nella famosa coppia Fedez-Chiara Ferragni. I due hanno valanghe di follower, quindi sono più fruttuosi (per la propaganda) addirittura di un passaggio su Raiuno. Costi quel che costi, anche sembrare un naufrago che lancia l’Sos.

Conte e la telefonata d’aiuto a Fedez

«Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto». Lo scrive Fedez nelle stories su Instagram. Il presidente del Consiglio ha contattato lui e sua moglie Chiara Ferragni. Ha chiesto alla coppia di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i più giovani a usare sistematicamente la mascherina. «Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante», annuncia Fedez. «Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie».

«Devo essere il più convincente possibile»

«Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, in particolare quella più giovane, ad utilizzare la mascherina. Mi sto sforzando per trovare un modo per essere più convincente possibile», continua Fedez. «Ci troviamo in una situazione molto, molto, molto delicata, l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown. In qualche modo il destino e il futuro dell’Italia sono nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Mi raccomando, ragazzi, usate la mascherina», conclude.

E Zingaretti ringrazia

Zingaretti appare particolarmente felice per la mossa-spot del premier. «Grazie a Fedez e a Chiara Ferragni che hanno raccolto l’appello del Presidente Conte e del Governo per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina. Combattiamo uniti contro il Covid!», scrive su Facebook.