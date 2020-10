Casini a Conte: «L’opposizione va coinvolta». E Alessandro Gassmann applaude: «Bravo»

La situazione peggiora, c’è caos. Conte continua a voler fare tutto da solo, pur di apparire nelle conferenze stampa e trasformare l’emergenza in uno strumento di propaganda. Così però non si può andare avanti. Lo dice chiaro e tondo Pierferdinando Casini, nel suo intervento al Senato.

Casini a Conte: «Tavolo permanente con l’opposizione»

«Presidente, credo che sia il momento di insediare un tavolo di consultazione permanente tra maggioranza ed opposizione», dice. «Chi ha più responsabilità istituzionale deve fare di tutto perché si realizzino queste condizioni. Sarà giudicato anche da questo, non si tratta di una consultazione formaleJ. Il presidente del Consiglio, incalza Casini, «deve chiudere i rappresentanti dell’opposizione in una stanza e coinvolgerli assolutamente».

Il plauso di Alessandro Gassmann

Pier Ferdinando Casini interviene a Palazzo Madama nel dibattito dopo le comunicazioni del premier e ottiene il plauso di uno “spettatore£ d’eccezione come Alessandro Gassmann. Su twitter, l’attore dice di essere rimasto colpito dalla proposta di un tavolo di consultazione permanente maggioranza-opposizione per la gestione della pandemia. «Ascoltando la discussione al Senato, mi capita di ascoltare l’intervento dell’on. Casini, che certamente non mi rappresenta. Ma ha fatto un discorso intelligente, utile , di unità nazionale, che mi ha convinto. Bravo. @Pierferdinando».