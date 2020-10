Calcio nel pallone, positivo al covid anche il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino

Il calcio nella morsa del covid. Anche il presidente della Lega Serie A , Paolo Dal Pino, è risultato positivo al coronavirus in seguito a un test effettuato ieri. Il presidente, informa in una nota la Lega, “è sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione. Ora seguirà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Serie A, il presidente positivo al Covid

La notizia piomba proprio nel bel mezzo delle polemiche sulla inefficacia del protocollo stabilito per il mondo del pallone dopo il caso del Genoa. Il numero uno della Lega Serie A ha manifestato i primi sintomi nella giornata di lunedì. Tanto da aver deciso di svolgere la riunione con il ministro dello Sport Spadafora e con il presidente della Figc in videoconferenza. Secondo quanto si apprende al momento ha qualche linea di febbre e un po’ di tosse. Ma parteciperà da remoto agli appuntamenti ufficiali della Lega. Il numero uno di via Rosellini sarà successivamente sottoposto a nuovi tamponi nelle prossime ore.

Anche Gravina in isolamento volontario

Ora si cerca di risalire a grappolo a tutti i recenti contatti di Dal Pino. Che avrebbe trascorso l’ultimo week-end in montagna proprio con il presidente della Federazione italiano calcio, Gabriele Gravina. Che, dopo la segnalazione del contagio di Dal Pino, ha deciso di porsi in autoisolamento volontario. In attesa del tampone. Una decisione a scopo “prudenziale”, visto che non presenta sintomi di contagio.