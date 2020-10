Arnold Schwarzenegger come Terminator: operato al cuore d’urgenza, è già fuori. “Sto benissimo” (video)

«Mi sento benissimo». Così Arnold Schwarzenegger ha dato notizie di sé attraverso Twitter, dopo essersi sottoposto al secondo intervento al cuore in due anni. “Grazie al team della Cleveland Clinic, ho una nuova valvola aortica che accompagna la nuova valvola polmonare del mio ultimo intervento”, ha scritto l’attore, politico e produttore cinematografico. “Mi sento meravigliosamente bene e già ho camminato per le strade di Cleveland godendomi la vista delle vostre meravigliose statue. Grazie ad ogni medico ed infermiere del mio team!”, ha aggiunto l’ex interprete di ‘Terminator’ e di ‘Atto di forza (Total Recall). Il 73enne ex governatore della California, nato in Austria, naturalizzato americano soffre di un difetto cardiaco congenito.

L’attore ha già dovuto affrontare in passato operazioni di questo tipo, infatti qualche anno fa aveva avuto un intervento per sostituire una valvola polmonare che gli era stata impiantata nel 1997 a causa di un difetto congenito.

Arnold Schwarzenegger in uscita con un nuovo film

L’ex governatore della California, alla fine del suo mandato nel 2011, è ritornato a tempo pieno a dedicarsi al cinema. È infatti protagonista di un nuovo film intitolato “Iron Mask”. Si tratta di un fantasy che dal prossimo mese di novembre sarà disponibile in digitale. La pellicola racconta le avventure di Jonathan Green che deve andare alla scoperta della Russia orientale. Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan avevano già lavorato insieme nella pellicola “Il giro del mondo in 80 giorni”.

Durante il lockdown in America, l’ex governatore ha postato un video in cui spiega come lavarsi le mani in modo appropriato, e un altro ancora in cui nutre i suoi animali e poi li abbraccia. Nella didascalia ha scritto: «State a casa il più possibile. Ascoltate gli esperti, ignorate gli idioti. Insieme ce la faremo». E ancora: «Nessuno può uscire, specialmente chi ha 72 anni. In California dopo i 75 anni non puoi uscire di casa, quindi restiamoci». Si mangia bene, ha spiegato, anche senza andare al ristorante: «Niente più ristoranti, raduni pubblici, palestre. Ma va bene. Alla fine ho i miei animali e sono contento – ha detto l’attore – dobbiamo cercare di andare d’accordo».