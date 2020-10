Antonio Ricci positivo al Covid-19: ricoverato all’ospedale di Albenga. “Striscia” non si ferma

Antonio Ricci positivo al Covid-19. Si allunga la lista dei personaggi noti contagiati dal virus. Il padre nobile del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, 70 anni compiuti a giugno, è ricoverato all’ospedale di Albenga. Un ricovero, il suo, definito dai medici che lo hanno in cura “precauzionale”, e deciso di comune accordo con la famiglia.

Anche Antonio Ricci positivo al Covid-19

Di una possibile positività al virus di Antonio Ricci si è cominciato a parlare già dal pomeriggio di ieri (sabato 18 ottobre ndr). Ma la conferma è arrivata solo in queste ore. Così come, dalla redazione di Striscia ribadiscono l’intenzione di proseguire col programma. Del resto, la trasmissione di Ricci – che al momento vede il duo di Ficarra e Picone alla conduzione – non si è mai fermata neppure durante il lockdown. Certo, in quei mesi, autori, regia e inviati e conduttori, hanno aggiustato tiro e toni delle denunce e delle polemiche, ma sono andati avanti comunque. Per lo stesso motivo, anche con il ricovero del patron di Striscia, assicurano da Milano, il programma continuerà ad andare in onda regolarmente su Canale 5. Ad Antonio Ricci, nel frattempo, arrivano da ogni dove rassicurazioni e incoraggiamenti per una pronta guarigione.