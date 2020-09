Zingaretti a Pistoia davanti a pochi intimi: in Rete spunta il paragone impietoso con la piazza di Salvini

Nicola Zingaretti a Pistoia, in piazza del Duomo per il comizio a sostegno del candidato Eugenio Giani non ha lasciato quel che si dice un ricordo memorabile. Almeno a dar retta alla documentazione fotografica che circola sui Social in queste ore.

Ieri sera, il segretario del Pd doveva imprimere la spinta decisiva all’aspirante governatore di centrosinistra. Ma dalle immagini il risultato non è stato dei migliori. C’è chi ha ironizzato pesantemente sulla debacle del Pd e sullo scarso appeal sugli elettori. “Comizio di Zingaretti a Pistoia: zero probabilità di contagio”, ha commentato perfidamente il network di centrodestra RadioSavana. Insomma, con questa affluenza, la pandemia è l’ultimo dei problemi.

Il paragone con la piazza dell’8 settembre

C’è poi chi è andato oltre e ha prodotto documentazione video e fotografica del comizio di Matteo Salvini di pochi giorni prima con la candidata di centrodestra, Susanna Ceccardi. L’8 settembre la piazza era davvero stracolma. Tanto che qualche blogger di sinistra si era pure lamentato del mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Zingaretti a Pistoia: il fastidio degli esponenti locali

Alcuni esponenti locali del Pd non hanno gradito le ironie sulla scarsa affluenza. La scusa? La più classica, in questi casi. E cioè che, ieri sera a una certa ora, la piazza di Zingaretti è diventata gremita. Per onore di verità, abbiamo cercato sui Social e trovato, le foto scattate da qualche volenteroso militante dem con la piazza meno deserta.

Questa è la foto con i posti occupati. A voi il giudizio. La differenza tra il comizio del centrosinistra e quello per Ceccardi balza comunque agli occhi. Ma la risposta migliore la daranno il 20 e il 21 settembre gli elettori toscani.