Quarantena in un asilo nido di Pergine Valsugana (Trento) in Trentino Alto Adige. Un bimbo è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica via Facebook il sindaco Roberto Oss Ermer: “Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini. Che sono inseriti nella stessa sezione frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì”. Le altre sezioni, prosegue il posto, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari. Le scuole materne in provincia di Trento sono state aperte il primo settembre.

Asilo, primo bimbo positivo in Trentino

Il primo cittadino raccomanda “la massima prudenza alle famiglie”. E chiede di evitare di portare i bambini al nido o alla scuola materna nel caso di sintomi influenzali. Ed osservare le procedure sanitarie per evitare il propagarsi del virus”. Sospetto caso a Cremam tutta la classe a casa. La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema. Tutta la classe del piccolo è stata lasciata a casa, come prevedono le norme sanitarie. Lo riporta oggi La Provincia di Cremona. A segnalare la temperatura sono stati, correttamente, i genitori prima dell’uscita da casa verso la scuola dell’infanzia comunale Iside Franceschini. Per il bambino niente di grave, solo qualche linea di febbre. Ora i genitori dovranno avvisare il pediatra e il medico di famiglia. In attesa dell’esito del tampone sul minore tutta la sezione dovrà rimanere a casa. A scopo precauzionale. Se il tampone sarà negativo torneranno tutti subito in classe.