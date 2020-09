Tragedia a Sesto Fiorentino: a 12 anni scivola in bagno, sbatte violentemente la testa e muore

Tragedia a Sesto Fiorentino. Un incidente domestico, è questa la prima ipotesi sulla causa della morte di un bambino d 12 anni, avvenuta in una villetta sulle colline di Querceto, dove viveva con i genitori e un fratello maggiore. A darne notizia il quotidiano La Nazione. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe scivolato in bagno e, caduto in malo modo, avrebbe battuto violentemente la testa. Quel che è certo è che la mamma del ragazzo, insospettita dal suo silenzio, ha iniziato a chiamarlo. Non aveva risposta e allora è corsa in bagno per controllare la situazione.

Il dramma nella villetta di Sesto Fiorentino

Dopo aver provato inutilmente ad aprire la porta, è riuscita a entrare solo passando da una finestra. Lì ha trovato il figlio riverso a terra, incosciente. Essendo un medico, la donna ha subito tentato tutte le possibili manovre di rianimazione. Ma senza purtroppo riuscire a salvare il ragazzo. Nel frattempo erano arrivati sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale, i soccorritori del 118 e l’elicottero Pegaso. Ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del minore. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Signa (Firenze) e delle investigazioni scientifiche. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.