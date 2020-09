Torna a Roma “La città (è) delle donne”: primo incontro con la scrittrice Dacia Maraini

Riparte a Roma il progetto La città (è) delle donne, che si pone l’obiettivo di offrire una nuova narrazione di Roma, quello delle grandi donne che l’hanno abitata, attraversata, raccontata contribuendo a scrivere pagine importanti della storia della città eterna.

Il primo appuntamento è previsto per il 5 settembre alle ore 18.30 alla Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni, 1, 00197 Roma RM), con nomi importanti.

Dacia Maraini incontra la Roma delle donne

Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, condurrà un incontro speciale con la celebre e pluripremiata scrittrice Dacia Maraini, dal titolo “Roma, città delle donne”.

Il 6 settembre alle ore 21,00 sempre alla Casa del Cinema di Roma sarà la volta della performance teatrale “Roma, Singolare Femminile” – regia di Pascal La Delfa – 6 attrici per 12 personaggi raccontano la storia della Capitale, da Agrippina ad Anna Magnani.

L’ingresso per entrambi gli appuntamenti è completamente gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili secondo le indicazioni sul sito della Casa del Cinema

Un impegno sociale per le donne

“La città (è) delle donne” è un progetto promosso da Oltre le parole onlus-Teatro Civile e Dire Fare Cambiare, realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del progetto “Si ripArte” e prevede altri appuntamenti da realizzare nelle settimane a venire.

La compagnia teatrale “Oltre le Parole” diretta da Pascal La Delfa, è definita una compagnia di impegno sociale a 360°. Infatti, non solo la onlus che produce gli spettacoli è impegnata in attività nel campo del sociale, ma tutte le attrici e gli attori professionisti, partecipanti agli spettacoli, hanno un impegno in prima persona oltre alla loro attività artistica: attività con l’handicap, con le carceri, con le comunità di recupero per tossicodipendenti, con stranieri, anziani e bambini.

Lo spettacolo “Roma, Singolare Femminile”

Sarà una carrellata di personaggi come Agrippina, “l’imperatrice romana”; la prima “femminista” della storia romana, ovvero l’avvocatessa Afrania; il fantasma della Papessa Giovanna, personaggio leggendario della Roma medievale; due delle sante del cristianesimo (santa Cecilia e santa Prassede); Donna Olimpia Maidalchini, l’esecrata “Pimpaccia de Piazza Navona” del Rinascimento; la potentissima e discussa Paolina Borghese, sorella di Napoleone. Voce anche alle donne che accolsero i soldati della Breccia di Porta Pia e a quelle che vissero la seconda guerra mondiale e oltre, grazie ai film e alla “presenza” di Anna Magnani, proprio nel luogo in cui la Capitale le dedica un toponimo. Punto di contatto di tutto il percorso Elsa Morante, scrittrice controversa che narra una storia parallela a tutto il percorso.

Il promo dello spettacolo in un video

Un promo dello spettacolo è visionabile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=IVrLQ1LFk_A

Lo spettacolo avrà anche i sottotitoli in lingua inglese, per permetterne la fruizione al pubblico straniero Durata dello spettacolo 80 minuti ca. senza intervallo