Tamponi sbagliati da Lampedusa. Marsilio: “Scovati 5 immigrati positivi tra i negativi”

Ma come vengono eseguiti i tamponi agli immigrati che sbarcano sulle nostre coste? Se lo chiede Marco Marsilio che su Facebook denuncia il pasticciaccio dei migranti provenienti da Lampedusa e ospitati in Abruzzo.

Marsilio: immigrati positivi con certificato negativo

“L’attenzione massima che la Regione Abruzzo sta dedicando alla tutela della salute – spiega il governatore di Fratelli d’Italia – ha portato a effettuare i tamponi ai 42 migranti arrivati da Lampedusa. E alloggiati all’Hotel Continental di Vasto. Nonostante fossero in possesso di un ‘tampone negativo’ effettuato alla partenza”.

Esito ? “Il risultato emerso – continua Marsilio – ha evidenziato che 5 sono invece positivi. E un tampone dovrà essere effettuato nuovamente perché risultato dubbio. È immediatamente scattato il protocollo di sicurezza della Asl di Chieti. Che ha isolato gli immigranti positivi. Rimane lo sconcerto – conclude – per la leggerezza con cui queste persone vengono fatte viaggiare attraverso le regioni italiane. Dopo controlli che non sempre sono veritieri”.

Meloni: sono loro i veri negazionisti del virus

Il governo giallorosso spalanca le porte all’immigrazione incontrollata e poi scarica sulle Regioni l’emergenza sanitaria. E’ il commento di Giorgia Meloni alla ‘sconcertante’ la denuncia del governatore dell’Abruzzo. “Il ministero dell’Interno aveva assicurato che sui 42 immigrati sbarcati a Lampedusa e mandati in un albergo di Vasto erano stati fatti i tampon.iE che erano risultati negativi al Covid-19. Falso”, scrive su Fb la leader di Fratelli d’Italia. “Dopo un secondo tampone, 5 immigrati sono risultati positivi. La sinistra insegue gli italiani con i droni, impone regole severissime anti-contagio agli italiani. E poi lascia girare indisturbata per l’Italia gente venuta da chissà dove. E senza assicurarsi che non rappresentino un rischio per la salute. Un governo di irresponsabili: i veri negazionisti del virus.

Rampelli: presenterò un’interrogazione alla Camera

La denuncia del governatore dell’Abruzzo lascia sconcertato Fabio Rampelli. “Gravissima la testimonianza di Marco Marsilio. Costretto a far ripetere i tamponi sui migranti per sospetto contagio. Il gruppo diretto a Vasto era risultato negativo ai tamponi effettuati dopo lo sbarco. Come sono stati fatti e da chi?”.

“Chi chiude un occhio sulla salute degli immigrati?”