La faccia tosta di Bonafede: “112 detenuti sono rientrati in carcere”. E gli altri? Graziati dai giudici

Pressato dalle opposizioni sullo scandalo delle scarcerazioni dei boss durante il lockdown, il ministro Bonafede è stato ascoltato in commissione Giustizia del Senato. Ed è stato costretto a dare i numeri. “Alla data del 23 settembre 2020 i detenuti ascritti al circuito alta sicurezza e quelli sottoposti al regime del 41-bisrientrati in istituto penitenziario risultano essere 112. Cioè tutti e 3 i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis. Che erano stati precedentemente sottoposti a detenzione domiciliare. Nonché ai 109 detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza. Dei 112 rientrati, 70 risultano detenuti definitivi e 42 sono ristretti a titolo cautelare”.

Bonafede: “112 detenuti sono rientrati in carcere”

Ma non tutti i pericolosi boss mafiosi e narcotrafficanti sono rientrati in carcere. Mancano all’appello alcuni detenuti. Graziati dai giudici. “La permanenza ai domiciliari è da ricondurre ad autonoma valutazione dell’autorità giudiziaria”. A causa delle maglie larghe del decreto varato dal governo Conte a maggio. Che prevede, sulla revisione delle scarcerazioni, una nuova valutazione dei casi davanti ai giudici. Eppure il ministro scarceratore, come è stato rinominato da Giorgia Meloni, aveva giurato che, dopo averli liberati, li avrebbe riportati uno ad uno in galera. Ma era “una colossale menzogna”, denuncia Fratelli d’Italia.

In tanti sono ancora ai domiciliari

Il ministro grillino (che si è presentato con una mascherina con la scritta “Stop alla violenza sulle donne”) ha poi annunciato di avere disposto un “capillare monitoraggio” sulle disposizione del decreto legge. Quindi ha aggiornato sulla situazione dei contagi nelle carceri. Al picco dell’emergenza, a maggio 2020, risultavano accertati solo 115 casi. Di cui una persona ricoverata in strutture sanitarie esterne. Su una popolazione di oltre 50mila detenuti. Abbiamo dovuto purtroppo registrare il decesso di un detenuto”. “Per quanto concerne il personale – ha concluso Bonafede – al termine della fase 1 erano 159 i casi di positività. A fronte di 40.751 persone servizio. Tengo a rinnovare anche in questa sede il mio cordoglio alle famiglie di Gianclaudio Nova e Nazario Giovanditto. I due agenti che hanno perso la vita a causa del coronavirus”.