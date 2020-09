“Sbrigati a guarì, se no te gonfio”. Totti visita la calciatrice laziale uscita dal coma grazie alla sua voce

“Sbrigati a guarì”, “te vengo a trova’ a casa quando parli e cammini” . “Migliora se no te gonfio”. Battute scherzose, sorrisi e tanta commozione per Francesco Totti. Che questa mattina è andato a fare visita a Ilenia Matilli, la giovane calciatrice della Lazio (ma tifosissima della Roma) che dopo 9 mesi di coma si è risvegliata grazie a un videomessaggio dell’ex capitano giallorosso.

Totti incontra Ilenia al Gemelli : sbrigati a guarì

“Ilania, non mollare, ce la farai, siamo tutti con te“. Un miracolo, una festa a lungo attesa. “La voce di Totti ha immediatamente fatto scattare qualcosa dentro. Battiti in aumento con la voce dell’ex capitano e un risveglio graduale”, scriveva quattro giorni fa il Corriere dello Sport. Oggi l’incontro dal vivo al Policlinico Gemelli di Roma, dove la ragazza è ancora ricoverata.

Battute, selfie e commozione

Ilenia ancora non parla, ma si fa capire bene a gesti, oppure usa una tavoletta per scrivere. La visita del Capitano l’ha un po’ scombussolata, racconta soddisfatto Luca Padua, docente di riabilitazione all’università Cattolica. Il lungo incontro con Totti, oltre un’ora e mezza, è avvenuto in un clima “giocoso tra battute e selfie. Ma anche molto commovente per Ilenia che ora è frastornata. E credo molto commovente anche per Totti“. Il campione romanista non è mai entrato in reparto, come prevedono le norme anti-Covid. L’incontro si è tenuto in Sala riunione, dove Ilenia è stata portata assistita dallo staff.

“E’ stato emozionante?”, chiedono i giornalisti. “Più per lei devo dire. Mi ha sorriso, mi ha abbracciato e si è messa a piangere “, risponde Totti. “A saperlo prima l’avrei fatto prima”, dice a chi gli fa notare gli effetti della sua voce sulla potenza cardiaca della ragazza. “Ci siamo dati appuntamento per rivederci fuori dall’ospedale”.

Il medico: è una ragazza unica, la nostra mascotte

Durante l’incontro Ilenia ha scritto al suo idolo ‘Ti amo’. Il gioco e lo scherzo sono stati i protagonisti assoluti dell’incontro. “E con lei è facile – racconta Padua – perché è una persona terribilmente solare. Non so che risorse abbia tirato fuori questa ragazza. Con lei si è creato un legame affettivo anche nel reparto. E’ una ragazza unica e la nostra mascotte”. Inevitabilmente la rivalità Lazio-Roma è stata al centro delle battute tra Ilenia e Totti. La ragazza infatti, calciatrice della Lazio, è sempre stata una tifosa romanista. I due, durante l’incontro, si sono scherzosamente alleati contro il papà della ragazza, laziale doc. “L’ex capitano non immaginava una situazione così drammatica – conclude il medico – ma alla fine il clima era molto allegro. Totti ha avuto una grande capacità di gestire una situazione non facile”.