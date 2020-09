Sardegna, algerini sul tetto in rivolta: «Vogliamo le sigarette. Il cibo non è buono» (video)

“La situazione nel CPA di Monastir è insostenibile. Ogni giorno un caso limite, dopo l’accoltellamento dell’altro giorno anche oggi una nuova rivolta con i clandestini algerini sui tetti che rifiutano la quarantena: pretendono le sigarette e si lamentano del cibo”. Gli operatori del centro non ne possono più. Anche perché la situazione in Sardegna riguardo all’emergenza immigrazione rischia di essere derubricata. Sicuramente sono Lampedusa e la Sicilia tutta a pagare lo scotto dell’inefficienza del governo. Ma anche in Sardegna la situazione rischia di diventare esplosiva giorno dopo giorno.

Una polveriera

A Monastir la situazione sta diventando ingestibile. ” Cosa aspetta il governo prima di intervenire e a rimpatriarli immediatamente? Non sono sufficienti le continue rivolte, il lancio di pietre e oggetti contro i pochi agenti abbandonati dal ministro Lamorgese?”. A parlare è Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna. Le evasioni sono all’ordine del giorno, a fronte di una carenza cronica d’organico delle Forze dell’ordine e della struttura palesemente inadeguata. Garantire l’ordine pubblico e la sicurezza sanitaria adeguata è impossibile “Il presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno si dimostrano sempre più inadeguati al loro ruolo”.

Migranti positivi già fuggiti da Monastir