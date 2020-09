San Francesco appare nei cieli di Assisi: la foto di una nuvola “speciale” ricorda la predica agli uccelli

Lo scatto di un fotografo americano che vive ad Assisi, Christopher Wentworth, è diventato virale sui social. Si ratta dell’immagine di una nuvola nei cieli di Assisi che fa venire in mente San Francesco che parla agli uccelli. La foto – rende noto la Sala Stampa del Sacro Convento – pubblicata nelle pagine ufficiali di Instagram e Facebook di “San Francesco d’Assisi”, sta riscuotendo un grande successo in termini di like, condivisioni, commenti e visualizzazioni.

E’ stato lo stesso autore dello scatto, Christopher Wentworth, a fare un paragone con la famosa scena della Predica agli uccelli di San Francesco dipinta da Giotto nella Basilica Superiore.

La foto, riproposta per gentile concessione di Christopher Wentworth, ha raggiunto 45 mila persone ottenendo 2.500 mi piace, 200 commenti e 400 condivisioni su Facebook, in meno di trenta minuti; mentre su Instagram ha raggiunto 16.000 persone, con 2.236 mi piace, 173 commenti e 81 salvataggi tra i preferiti.

Di questo famoso episodio della vita del Santo di Assisi parla Tommaso da Celano nella Vita Prima: “Un giorno, recatosi ad Alviano a predicare e salito su un rialzo per essere visto da tutti, chiese silenzio. Ma, mentre tutti tacevano in riverente attesa, molte rondini garrivano, con grande strepito attorno a Francesco. Non riuscendo a farsi sentire dal popolo per quel rumore, rivolto agli uccelli, disse: «Sorelle mie rondini, ora tocca a me parlare, perché voi lo avete fatto già abbastanza; ascoltate la parola di Dio, zitte e quiete, finché il discorso sia finito». Ed ecco subito obbedirono: tacquero e non si mossero fino a predica terminata” (Vita prima di Tommaso da Celano, cap. XXI, 59).

