“Oggi compie 70 anni il mitico Renato Zero. Auguri a un grande artista italiano che ha emozionato tante generazioni e che ancora oggi continua a entusiasmarci con la sua straordinaria musica”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, fa così gli auguri, in un tweet, al cantante romano il cui noto brano “Più su” venne scelto appunto dalla Meloni per il finale del congresso di Fratelli d’Italia-An a Fiuggi nel 2014, con queste parole. Un inno che le ha indubbiamente portato fortuna…

“Allora signori, e concludo. Oggi si riparte. Noi ricostruiamo. L’importante è guardare sempre dove si vuole andare, cioè in alto. Spingiamo ogni giorno l’asticella dei nostri sogni un po’ più su. Come il titolo di quella che è forse la più bella canzone di Renato Zero, che dice:

‘Canto e piango pensando che un uomo si butta via,

Che un drogato è soltanto un malato di nostalgia,

Che una madre si arrende ed un bambino non nascerà,

Che potremmo restare abbracciati all’eternità…

Sveleremo al nemico quel poco di lealtà,

Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa,

La paura che senti è la stessa che provo io,

Canterai e piangerai insieme a me,

Fratello mio…’ Grazie!”