Il direttore della rivista “Termometro politico“, Gianluca Borrelli, snocciola dati sulle elezioni regionali, sulla base degli ultimi sondaggi. Quando il conduttore di “Omnibus” gli chiede della popolarità del premier Conte, lui precisa che tutta questa popolarità non risulta, anzi, mostra una slide in cui i soddisfatto o abbastanza soddisfatti arrivano a stento al 40%. Molto lontano dai picchi del 70% del periodo del lockdown da coronavirus.

Sulle regionali, invece, per la maggioranza relativa degli italiani, circa il 30%, dovrebbe finire 4 a 2 per il centrodestra, con le sole Campania e Toscana (ma anche qui siamo sul filo del rasoio) all’attuale maggioranza, anche se De Luca, in realtà, non esprime la maggioranza di governo ma si ritrova una grilina candidata contro di lui. E sono in tanti a prevedere un 5 a 1 per il centrodestra, con la caduta della rossa Toscana.

In ogni caso, il “sentiment” degli italiani è che una sconfitta del governo determinerebbe o una caduta del governo (20%) o gravi ripercussioni nella maggioranza (45%). Ecco, nel video, le slide con tutti i numeri.