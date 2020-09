Ragazzo di colore in piazza con Salvini: «Processate anche me». Schiaffo alla sinistra

Matteo Salvini arriva anche a Matera per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Rocco Sassone. L’ex ministro degli Interni, sui social, condivide le foto della folla che lo accoglie. In piazza ci sono tanti volti sorridenti di uomini, donne e ragazzi. Si parla di lavoro, futuro, scuola e immigrazione. In tanti si mettono in fila per il selfie di rito. Tra i tantissimi scatti della folla c’è anche una foto-simbolo di un ragazzo di colore con palloncino blu e maglietta “Processate anche me”. Per la sinistra è uno schiaffo. Si parla di immigrazione e sbarchi, e Salvini che poi pubblica la foto si mostra soddisfatto: «Bellissima, grazie! Meno 21 al mio processo a Catania, so che tanti di voi saranno con me, grazie per tutto il vostro affetto».

Salvini, il comizio a Matera

E poi l’auspicio di mandare a casa la sinistra. «Abbiamo scelto un governatore dopo anni e anni di sinistra in Basilicata. Tra una settimana, ne sono convinto – dice Salvini in piazza – gli amici e fratelli pugliesi manderanno a casa Emiliano e finalmente si lavorerà insieme tra Puglia e Basilicata, parlando di strade e ferrovie. Matera bella ma irraggiungibile. Matera non deve essere bella solo per i turisti, deve essere bella anche per le donne e gli uomini che ci vivono 365 giorni all’anno e che hanno diritto di viaggiare e di lavorare».

Le contestazioni

Ma in piazza Vittorio Veneto, oltre agli applausi, ci sono stati i soliti contestatori che hanno fischiato. «Amichetti dei clandestini», così li ha definiti il leader della Lega. «Quelli lì con la bandiera rossa – ha aggiunto Salvini – se vogliono i clandestini lascino i loro dati e il conto corrente e i clandestini li paghino loro. Fare i generosi con i quattrini e le case degli altri è troppo semplice».