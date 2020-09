«Non voglio essere francese, preferisco Putin»: la nottata movimentata di Gérard Depardieu

Nottata rocambolesca per Gérard Depardieu. Sul sito online del settimanale francese Lepoint, apprendiamo che l’attore è stato fermato dalla polizia mentre percorreva in motorino una strada di Parigi che si trova nel 14 arrondissement. I poliziotti in un primo momento non si sono resi conto che si trattava del noto attore e hanno fermato il guidatore: avevano infatti riscontrato una violazione del codice della strada. L’attore si è subito fermato ed ha ammesso di aver bevuto due birre prima di salire sul mezzo. A quel punto i poliziotti hanno chiamato la centrale per dare conto ai loro superiori dell’identità del soggetto ed hanno comunque effettuato l’alcol test senza procedere con il verbale; sebbene Depardieu fosse risultato positivo: Depardieu era, infatti, al di sopra del limite massimo di 0,25 milligrammi di alcol per litro di aria espirata. Successivamente, però, sempre stando al settimanale Lepoint, in commissariato gli agenti hanno eseguito l’alcol test una seconda volta. Ed è risultato peggiorativo: 0,40 milligrammi di alcol per litro di aria espirata. E a quel punto è scattato il verbale della multa per Depardieu.

