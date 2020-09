Milano, marocchino pretende di sposarsi con una 15enne: minacce di morte alla madre

Un uomo in forte stato di agitazione, che stava minacciando una donna in via Molise a Milano è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un immigrato marocchino classe 1998, in Italia nullafacente, pregiudicato. Sul posto, la vittima, una marocchina classe 1981, ha riferito che l’uomo continuava a dichiararsi innamorato della figlia minorenne (quindicenne). Da circa dieci giorni si presentava sotto casa con modi violenti. Voleva portare la ragazza in Marocco al fine di contrarre matrimonio. Nella mattinata quindi, all’ennesimo diniego della madre, il marocchino dava nuovamente in escandescenze, danneggiando il portone di ingresso del condominio e minacciandola di morte. Brandiva tra le mani un cacciavite. L’uomo è stato bloccato dai militari quando ancora si trovava in prossimità dell’abitazione della ragazza. I conseguenti accertamenti hanno consentito di chiarire il quadro indiziario a carico del soggetto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di San Vittore.