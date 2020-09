Migranti, per la Fusani «non c’è nessuna emergenza». Ma sui social la sua uscita in tv scatena la rabbia (video)

Migranti, per Claudia Fusani «non c’è nessuna emergenza». Salvini posta lo sconcertante intervento v della giornalista. I social s’infuriano. A partire dal leader del Carrocchio, che nella didascalia del suo post commenta: ma Claudia Fusani «su quale pianeta vive?». Tra i primi a chiederselo ironicamente – ma neanche troppo – è Matteo Salvini. Il leader della Lega attacca direttamente la giornalista di Tiscali, chiaramente orientata a sinistra, la quale, ospite a Stasera Italia, ha assicurato senza se e senza ma: «Siccome seguo molto il dossier immigrazione da anni, volevo mettere qualche puntino sulle i se posso. Il primo: non c’è nessuna emergenza…».

Migranti, per Claudia Fusani «non c’è nessuna emergenza…»

E qui Salvini, insieme immaginiamo a molti siciliani e, ne siamo certi, una gran parte degli italiani, deve aver fatto un salto sul divano. Non a caso, nello stesso post in cui pubblica il surreale intervento della Fusani, il leader della Lega rilancia il servizio di Stasera Italia su hotspot e centri d’accoglienza al collasso, stremati dai continui sbarchi di migranti. Ignorati dal governo che all’emergenzialità della situazione risponde con silenzio e demagogia, quando va bene, replica e commenta: «Qualcuno consigli alla Fusani di aggiornare il suo dossier». Nel frattempo, infatti, solo la notte scorsa due migranti, che potrebbero risultare positivi ai test, sono fuggiti dall’hotspot imbarcandosi su un traghetto di linea. I due stranieri, come tutti gli altri, fanno parte delle ultimi ondate di sbarchi, che hanno chiamato la Sicilia a un’accoglienza impossibile.

Salvini pubblica sui social lo sconcertante intervento tv della giornalista

Quella imposta da barchini improvvisati degli scafisti. Dalle nave delle Ong, sempre più militanti e sul pezzo. Quella frutto di una furia immigrazionista di buonisti dem e burocrati della Ue, che chiamano gli italiani a subire. E pure in silenzio. I loro alfieri, capitani ideologizzati e attivi ai timoni di navi di proprietà di organizzazioni sedicenti umanitarie, intanto investono nel business di traffico umano. Provando pure a farlo passare sotto le mentite spoglie di azioni caritatevoli. Salvo poi gettare la maschera e dichiarare, come ha fatto l’ultima incarnazione della Rackete, Pia Klemp, non come impresa umanitaria, ma come parte di «una lotta antifascista». Perché a parlar chiaro si va. E si naviga…

In basso un estratto dell’intervento di ieri di Claudia Fusani a Stasera Italia pubblicato dalla pagina Facebook di Matteo Salvini