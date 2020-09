Meloni: «L’ennesima follia della Azzolina è sugli alunni disabili. E Conte se ne frega degli italiani»

Il ministro dell’Istruzione non ne indovina una. Anzi, continua a fare danni. «No all’ennesima follia targata Azzolina». Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. La sua è una vera e propria denuncia. «Fratelli d’Italia raccoglie l’allarme lanciato dai genitori con figli disabili e dalle associazioni sulla bozza di nuove linee guida». Si parla del “piano educativo individualizzato”. «Il ministero dell’Istruzione vorrebbe discriminare le mamme e i papà dalle scelte educative che riguardano i loro figli». Non solo. Vorrebbe anche «ridurre l’orario scolastico ed escludere gli alunni con disabilità da alcune materie o attività esterne. Una discriminazione mai vista negli ultimi 40 anni. FdI ha presentato un’interrogazione urgente. E si batterà in Parlamento per impedire questa vergogna contro i diritti degli alunni disabili e delle famiglie più fragili».

Meloni: «Stanno per perdere»

La leader di FdI, nel suo tour elettorale, continua a smascherare il governo. Un esecutivo che fa acqua da tutte le parti. «Quelli che dicono che le regionali non hanno valenza nazionale e non hanno ripercussioni, sono quelli che stanno per perdere. Storicamente è così. A Conte non frega nulla dei cittadini’», dice la Meloni in un intervento a Macerata. «Il governo ha prorogato lo stato di emergenza per occuparsi della legge elettorale, che un’emergenza della sinistra. Ora vogliono cambiarla perché hanno capito che anche con quella attuale perdono. E si chiamano pure democratici. Ci vuole davvero coraggio!».

I “giochetti” sulla legge elettorale

«Vogliono il proporzionale puro», sottolinea. «Tolgono l’indicazione del leader e tolgono persino l’obbligo di presentare un programma. Di grazia, qualcuno ci vuole dire che cosa andiamo a fare se non possiamo fare nulla?». Poi torna sulle regionali. «È un fatto che oggi i due governatori dati sicuramente per riconfermati sono quelli del centrodestra. Invece, i quattro governatori che più vengono dati in bilico sono quelli del centrosinistra. Quello messo meglio tra i governatori del centrosinistra è De Luca perché passa la giornata a fare finta di insultare il Pd di cui fa parte. Evidentemente c’è un sentimento verso il centrodestra che pervade tutto il territorio nazionale», conclude Giorgia Meloni.