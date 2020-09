L’ex ministro Guidi positivo al Covid: “È un virus democratico, colpisce anche noi disabili”

“Sì, sono positivo anche io. Devo dire che il Covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili”. Così, con una battuta, l’ex ministro per la Famiglia Antonio Guidi conferma la sua positività al tampone cui si è sottoposto ieri mattina.

L’ex ministro non ha paura del virus

“Mi ha preso anche a me – spiega – devo ringraziare davvero tutto il personale sanitario per la disponibilità dimostratami. In questi mesi, vista la mia situazione, mi sono sottoposto a controlli frequenti. Fino a questo momento ero risultato negativo a tutti i test, ma stamattina è arrivato l’esito del tampone di ieri: positivo”.

Una notizia che non spaventa l’ex ministro. “Non mi intimorisce affatto, mi curerò. Certo è che bisogna tenere sempre l’attenzione molto alta, perché l’emergenza non è affatto finita. Dove mi curerò? Per come sto è chiaro che vorrei rimanere a casa, ma mi atterrò a quelle che sono le disposizioni. Tra poco verranno a casa mia i medici per verificare la gravità del mio contagio, se lo riterranno opportuno mi trasferiranno allo Spallanzani. Altrimenti mi curerò nella mia abitazione”, conclude Guidi.

Chi è Antonio Guidi

Antonio Guidi, 75 anni, tre figli, è stato medico, neuropsichiatra infantile, dirigente Cgil, ministro per la Famiglia del governo Berlusconi, è stato molto attivo nel mondo della politica, della difesa dei bambini, della disabilità. Guidi da alcuni anni ha aderito convintamete a Fratelli d’Italia. È infatti esponsabile del dipartimento Equità sociale e disabilità di Fdi.

“I disabili particolarmente esposti al virus”

E proprio all’inizio della pandemia, Giorgia Meloni aveva fatto sue le parole di Guidi. “Le persone con disabilità sono tra le più vulnerabili ed esposte al rischio coronavirus. Il Governo non dimentichi i disabili e faccia tutto quello che è necessario per difenderli. FdI c’è e farà come sempre la sua parte”.