Le immagini che non vedrete mai ai Tg: ovazioni in tutta Italia per Giorgia Meloni (3 video)

Da Macerata a Vicenza, a Grosseto, tanto per stare a questi ultimi giorni, per Fratelli d’Italia e per Giorgia Meloni è stato un bagno di folla. La gente è accorsa nelle piazze, nelle vie, dando luogo spesso a piccole manifestazioni. Che non volevano essere altro che delle passeggiate nei vari centri. Come nello stile della leader di FdI, sempre accanto alla gene, ai problemi reali, alle soluzioni da proporre per il bene comune. Cori di incoraggiamento, l’Inno italiano cantato a squarciagola. Un bel vedere. Le piazze piene sono un segno di vitalità della democrazia. Peccato che queste immagini i Tg non le mandino in onda.

La Meloni accanto alle persone, in tutte le piazze

Ma neanche nei talk show di approfondimento politico – con rare eccezioni- gli italiani vedranno mai la prova plastica dei consensi in aumento esponenziale di FdI. Ai numeri dei sondaggi seguono le persone reali. Se accendiamo la tv spesso ci accorgiamo che i leader presenti invitati sono su un altro pianeta e non sulla terra. Martedì, ad esempio, da Floris su La7 dei problemi delle regioni che presto voteranno non si è parlato. C’era Bersani con le sue metafore, Di Maio che difendeva l’indifendibile e Zingaretti che parlava del Pd e del referendum. Oltre la propri pancia mai… i problemi delle categorie in crisi da Covid, la cassa integrazione ancora non arrivata, neanche ad accennarle. Ecco perché ricordare che esistono le persone vere non è inutile. Meno male che FdI c’è. Solo alcuni esempi, fra i tanti. I sondaggi non sono un’astrazione. Macerta, Vicenza, Grosseto, tutte da godere…

Grazie Macerata! ❤️ Pubblicato da Giorgia Meloni su Domenica 6 settembre 2020

Calorosa accoglienza a Vicenza (con tanto di Inno Nazionale) durante una semplice passeggiata 😘🇮🇹 Pubblicato da Giorgia Meloni su Martedì 8 settembre 2020