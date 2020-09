L’immunologa Viola avverte: «Le mascherine in classe vanno cambiate ogni quattro ore» 

Attenti all’uso delle mascherine in classe. Non fanno male, c’è però un “ma”. «Possono essere tranquillamente usate per tutto il tempo in cui si sta a scuola, purché siano cambiate ogni quattro ore». Il motivo? «Bisogna assolutamente evitare che si accumulino microbi». Lo sottolinea su Facebook l’immunologa Antonella Viola, dell’Università di Padova. «È importante tenere le finestre aperte o far cambiare aria spesso (ogni cambio d’ora)», aggiunge l’esperta.

L’immunologa Viola: «Ogni studente usi le proprie penne»

«Non possiamo avere penne e pennarelli in condivisione. Ogni studente deve usare i propri. Questo non significa che il docente non possa toccare i compiti o i quaderni», ricorda. «La raccomandazione è sempre la stessa: mani pulite».

«Il contagio di oggetti è basso»

«Il rischio di contagio da oggetti è basso», puntualizza l’immunologa Viola. «Se fosse diversamente, non ci potremmo scambiare denaro, documenti, andare al supermercato. Nessuno ci ha mai chiesto di mettere il denaro in buste o in quarantena. Anche nei supermercati e nei negozi, mentre all’inizio si usavano i guanti, poi si è capito che basta disinfettare le mani per non avere problemi. Quindi, davvero non si capisce perché per la scuola le cose dovrebbero essere diverse», conclude.

A Verona mascherina obbligatoria fuori dalle scuole

A Verona la mascherina diventa obbligatoria anche fuori dalle scuole, in concomitanza con l’inizio e la fine delle lezioni. E cioè negli orari in cui bambini e studenti entrano ed escono dagli istituti. Per gli asili e le scuole dell’infanzia l’obbligo riguarda genitori e accompagnatori. Questo perché fino a 6 anni non è necessaria la mascherina, mentre per le Primarie e Secondarie vale sia per gli studenti che per le famiglie. Lo ha deciso il sindaco di Verona, Federico Sboarina. L’obbligo rimarrà in vigore fino al 15 ottobre. L’ordinanza prevede una sanzione amministrativa per chiunque violi il provvedimento.