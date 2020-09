Il Veneto riapre gli stadi fino a 1000 spettatori. Scontro tra la lega di serie A e il ministro Spadafora

Fa discutere la riapertura parziale degli stadi decisa dall’Emilia Romagna e dal Veneto. Sullo sfondo lo scontro tra la Lega di serie A e il ministero dello Sport. La regione guidata da Luca Zaia con un’ordinanza ha dato il via libera alla presenza di massimo 1.000 persone negli impianti sportivi all’aperto. E 700 in quelli al chiuso. Un esperimento, in massima sicurezza, valevole fino al 3 ottobre prossimo.

Il Veneto riapre gli stadi fino a 1000 persone

I tifosi – si legge nell’ordinanza – “hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere assegnati. Con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto. Assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro”. Inoltre il pubblico dovrà indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, se al chiuso. All’aperto, invece, va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni volta ci si allontani. Nel documento firmato da Zaia viene indicato l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare l’organizzazione degli ingressi con un servizio di steward per far rispettare le misure

Sileri: il ritorno dei tifosi è auspicabile

In Emilia Romagna il governatore Stefano Bonaccini ha dato l’ok al pubblico (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite di serie A in programma domenica. E al Gran Premio di Formula 1 a Imola fino a 13.147 persone. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri plaude all’iniziativa. “E’ auspicabile un ritorno dei tifosi allo stadio. Ovviamente con misure che consentono la sicurezza. Anche a me fa male vedere gli stadi vuoti. E’ vero che abbiamo un aumento dei casi ma è tutto sotto controllo al momento. Non vedo perché non si possano aprire gli stadi”. Matteo Salvini è entusiasta della mossa di Zaia. “Bene l’ordinanza della Regione Veneto. Viva lo sport e il tifo prudente ma presente!”.

Duello serie A-ministero dello Sport