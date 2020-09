Il ridicolo balletto della Taverna e del viceministro grillino: “Non ci ferma nessuno” (video)

Metti la vicepresidente del Senato e un viceministro del governo Conte bis. In macchina. Che fanno un video di propaganda. Non parlano: cantano. E poi ballano. E ridono. E l’effetto che se ne ricava è comico e tragico al tempo stesso. Comico perché la scena è oggettivamente ridicola. Tragico perché si tratta di due rappresentanti istituzionali che sembrano scolaretti in libera uscita.

Il video del balletto di Paola Taverna

Stiamo parlando del video postato qualche ora fa da Paola Taverna. La grillina, vicepresidente a Palazzo Madama, di ritorno da una manifestazione elettorale nelle Marche, si fa riprendere mentre canta e agita le braccia a ritmo di musica sulle note di Don’t stop me now. Nella sua davvero scarsa performance è accompagnata dal viceministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Il commento dell’esponente M5s è il seguente: “E’ difficile fermare chi non molla mai“. Uno slogan che riecheggia il titolo della canzone.

“Avete peccato di stile”

Non tutti i seguaci di Paola Taverna hanno però apprezzato: diversi di loro, nei commenti sui social, hanno fatto notare che Taverna e Cancelleri hanno peccato in stile. Ci sono milioni di italiani che non se la passano poi così bene e mostrare rappresentanti delle istituzioni che ridono e fanno un balletto può sembrare un’ulteriore beffa.

E’ il metodo che usano per ricaricarsi

Ma ancora più rivelatore è il commento della deputata grillina Angela Raffa: “Nooo… e io che finora avevo tenuto segretissimo il metodo che usiamo per scaricare la tensione e ricaricare le energie tra un comizio e l’altro. Ora lo sanno tutti”.

Esatto: ora lo sappiamo e non è una bella scoperta. Anche se, quando si tratta di politici grillini, si sa che devi sempre aspettarti il peggio.