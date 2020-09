Il nuovo libro di Pennacchi: racconto gli anni ’50 a Latina tra emigrazione e Audrey Hepburn

La vicenda, argomenta Pennacchi, ”si inserisce tra quello che ho raccontato nel ‘Fasciocomunista’, ovvero il periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, e quello che ho descritto nel ‘Canale Mussolini’ e nel ‘Canale Mussolini parte seconda’. Le vicende sono ambientate negli anni Cinquanta: al centro c’è la famiglia Peruzzi e c’è Latina che cresce: descrivo gli anni del boom, il passaggio dalla miseria, dalla disoccupazione e dall’emigrazione al lavoro e allo sviluppo”. Insomma, pagina dopo pagina, si familiarizza con la ”gente che è venuta dalla guerra, dall’emigrazione, dalla campagna le cui storie si incrociano anche con alcuni fatti avvenuti a Latina”, precisa lo scrittore.

Audrey Hepburn a Latina

Città che, racconta, ha ospitato anche pezzi da novanta come Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy che, in alcuni casi, hanno legato la loro permanenza a vicende del tutto particolari. Vicende come quella che ha visto protagonista Audrey Hepburn la quale, dice Pennacchi, ”regalò il vestito da sposa a una delle cugine Peruzzi. Quando venne a girare ‘Vacanze Romane’ – ricorda Pennacchi – l’attrice era fidanzata con un inglese con il quale si doveva sposare. Si stava facendo preparare il vestito dalle sorelle Fontana. In Italia, però, si innamorò di Gregory Peck e non si sposò più con l’inglese. Allora regalò il vestito a una cugina, sor Alide, che aveva le sue stesse misure”. Dalle star di Hollywood alla ‘gente comune’ il passo è breve in una narrazione in cui la piccola e grande storia si sovrappongono. ”Racconto anche le storie – conclude Pennacchi – dei miei zii che emigrarono in Belgio così come il vissuto di tanti ex coloni che da Latina si trasferirono in Argentina, Brasile e Venezuela”.